Випускні будуть не всюди: у МОН розповіли про останні дзвоники та вручення документів у школах

Свято останнього дзвоника у школах України рекомендують провести 16 червня. Все ж навчальні заклади можуть самостійно встановлювати дату.

У МОН розповіли про останні дзвоники та вручення документів у школах

Головним критерієм проведення заходів у школах є безпека. Під час тривоги учні, вчителі та батьки мають перейти в укриття. Це правильно стосується і проведення випускних, уточнив чиновник.

Остаточне рішення про дату закінчення 2022 – 2023 навчального року все ж ухвалюють на місцях залежно від безпекової ситуації у регіоні.

Департамент освіти рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21 – 23 червня,

– уточнив Вітренко.

І розповів, що останній дзвоник у школах можуть проводити як наживо, так і онлайн. Онлайн, зокрема у тих школах, які розташовані у потенційно небезпечному регіоні чи не мають укриття.

Також, за словами заступника міністра освіти, на тих територіях, де навчання тривало дистанційно, випускних вечорів швидше за все не буде.



