Випускні будуть не всюди: у МОН розповіли про останні дзвоники та вручення документів у школах
Свято останнього дзвоника у школах України рекомендують провести 16 червня. Все ж навчальні заклади можуть самостійно встановлювати дату.
У МОН розповіли про останні дзвоники та вручення документів у школах
Головним критерієм проведення заходів у школах є безпека. Під час тривоги учні, вчителі та батьки мають перейти в укриття. Це правильно стосується і проведення випускних, уточнив чиновник.
Остаточне рішення про дату закінчення 2022 – 2023 навчального року все ж ухвалюють на місцях залежно від безпекової ситуації у регіоні.
Департамент освіти рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21 – 23 червня,
– уточнив Вітренко.
І розповів, що останній дзвоник у школах можуть проводити як наживо, так і онлайн. Онлайн, зокрема у тих школах, які розташовані у потенційно небезпечному регіоні чи не мають укриття.
Також, за словами заступника міністра освіти, на тих територіях, де навчання тривало дистанційно, випускних вечорів швидше за все не буде.