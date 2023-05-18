Зі святом, дорогі українці, з Днем вишиванки! – Михайло Головко

Сьогодні Україна і світ вшановують вишиванку – наш сакральний символ і потужний оберіг.

Вишиванка – це генетичний код української нації, це пам’ять роду, наші самобутні звичаї та традиції, це закодована воля, сила, краса, здоров’я, любов і щаслива доля. Це також унікальне мистецтво, яке увібрало в себе історичну, культурну та духовну спадщину нашого народу.

Зі святом, дорогі українці, з Днем вишиванки! – привітав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.