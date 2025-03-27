Лісогосподарське підприємство заплатить 260 тисяч гривень за незаконну вирубку дерев

Господарський суд задовольнив позов Бережанської окружної прокуратури та зобов’язав державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» в особі філії «Бережанське лісомисливське господарство» сплатити до бюджету 260 тисяч гривень. Ці кошти мають компенсувати шкоду, завдану довкіллю через незаконну вирубку дерев.

Причина судового позову

Прокурори встановили, що через неналежний захист і охорону лісу, організовану працівниками підприємства, було незаконно зрубано 33 дерева різних порід. Вирубка відбулася без необхідних дозвільних документів, що спричинило суттєві екологічні збитки.

З огляду на ці порушення окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнення коштів для компенсації завданої шкоди. Суд підтримав позов у повному обсязі.

Відшкодування збитків

Після набрання законної сили рішенням суду постійний лісокористувач сплатить визначену суму до бюджету. Цей випадок є важливим прецедентом у боротьбі з незаконною вирубкою лісів та свідчить про необхідність суворішого контролю за діяльністю лісогосподарських підприємств.