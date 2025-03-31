Авто преміум-класу, маєтки та великі заощадження: що задекларував нардеп Гевко

Народний депутат від Тернопільщини Володимир Гевко у 2019 році був обраний до Верховної Ради по 167 округу (Чортків, Борщів, Заліщики) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року – член партії. Заступник голови Комітету з питань бюджету.

У своїй декларації про доходи за 2024 рік народний депутат вказав майно, яким володіє разом із дружиною Ольгою Борисівною:

три квартири в Тернополі, площею 83,4 кв. м, 75,5 кі. м і 56 кв. м;

гараж в Тернополі площею 21,4 кв. м;

два офіси в обласному центрі (33,3 та 12,4 кв. м);

земельна ділянка в Тернополі на 44 кв.м;

земельна ділянка в приміському селі Петриків на 1017 кв. м.

нежитлове приміщення в обласному центрі площею 13,7 кв. м.

Також подружжя Гевків придбало торік великий житловий будинок у приміських Смиківцях площею 309,2 кв. м із земельною ділянкою 1762 кв. м. Щоправда, оформило покупки на ТОВ “Навчально-консультаційну компанію “Профі-центр”, 90% частки в якому належить дружині нардепа.

Окрім нерухомості, сім’я поповнила свій автопарк автомобілем преміум-класу AUDI-Q5 2019 року випуску, за який заплатила 800 000 гривень ($19 200).

Водночас у Гевків ще є автомобіль AUDI-Q7 2015 р.в., а Володимир Леонідович також користується авто Mercedes-Benz-ML250CDI 2015 р.в., купленим роком раніше його рідним братом – депутатом Тернопільської міської ради Віктором Гевком.

Діяльність нардепа у 2024 році обійшлася державному бюджету в 1 804 419 гривень, з яких 839 799 склала його зарплата, 726 720 – відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, та 237 900 грн. – компенсація за оренду житла в Києві, де Володимир Гевко знімає квартиру площею 62,4 кв. м.

Ольга Борисівна, займаючись підприємницькою діяльністю, заробила торік 7 641 418 гривень, а також 438 265 грн. зарплати, 65 504 грн. гонорарів та 38 090 грн. пенсії.

Свої заощадження подружжя Гевків зберігає в готівці та банківських установах. За результатами 2024 року їм вдалося накопичити:

8 320 000 готівкових гривень;

75 000 готівкових євро;

180 000 готівкових доларів;

271 645 грн. в банках;

45 010 доларів на рахунку;

16 068 безготівкових євро;

14 933 польських злотих.



