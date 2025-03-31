Авто преміум-класу, маєтки та великі заощадження: що задекларував нардеп Гевко
Народний депутат від Тернопільщини Володимир Гевко у 2019 році був обраний до Верховної Ради по 167 округу (Чортків, Борщів, Заліщики) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року – член партії. Заступник голови Комітету з питань бюджету.
У своїй декларації про доходи за 2024 рік народний депутат вказав майно, яким володіє разом із дружиною Ольгою Борисівною:
- три квартири в Тернополі, площею 83,4 кв. м, 75,5 кі. м і 56 кв. м;
- гараж в Тернополі площею 21,4 кв. м;
- два офіси в обласному центрі (33,3 та 12,4 кв. м);
- земельна ділянка в Тернополі на 44 кв.м;
- земельна ділянка в приміському селі Петриків на 1017 кв. м.
- нежитлове приміщення в обласному центрі площею 13,7 кв. м.
Також подружжя Гевків придбало торік великий житловий будинок у приміських Смиківцях площею 309,2 кв. м із земельною ділянкою 1762 кв. м. Щоправда, оформило покупки на ТОВ “Навчально-консультаційну компанію “Профі-центр”, 90% частки в якому належить дружині нардепа.
Окрім нерухомості, сім’я поповнила свій автопарк автомобілем преміум-класу AUDI-Q5 2019 року випуску, за який заплатила 800 000 гривень ($19 200).
Водночас у Гевків ще є автомобіль AUDI-Q7 2015 р.в., а Володимир Леонідович також користується авто Mercedes-Benz-ML250CDI 2015 р.в., купленим роком раніше його рідним братом – депутатом Тернопільської міської ради Віктором Гевком.
Діяльність нардепа у 2024 році обійшлася державному бюджету в 1 804 419 гривень, з яких 839 799 склала його зарплата, 726 720 – відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, та 237 900 грн. – компенсація за оренду житла в Києві, де Володимир Гевко знімає квартиру площею 62,4 кв. м.
Ольга Борисівна, займаючись підприємницькою діяльністю, заробила торік 7 641 418 гривень, а також 438 265 грн. зарплати, 65 504 грн. гонорарів та 38 090 грн. пенсії.
Свої заощадження подружжя Гевків зберігає в готівці та банківських установах. За результатами 2024 року їм вдалося накопичити:
- 8 320 000 готівкових гривень;
- 75 000 готівкових євро;
- 180 000 готівкових доларів;
- 271 645 грн. в банках;
- 45 010 доларів на рахунку;
- 16 068 безготівкових євро;
- 14 933 польських злотих.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн