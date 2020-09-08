Світлана Шуляр: Для мене найважливішим завжди була і буде моя родина!
Рік тому в Тернополі свої двері відчинила нова, сучасна спортивна студія «SKY BODY». За цей час вона стала однією з найуспішніших в місті. Тренуватися в «SKY BODY» приходять і дорослі, і діти різного віку, в залі завжди приємна затишна атмосфера, десятки охочих навчатися у професійних тренерок. Все це завдяки засновниці та директорці «SKY BODY» – спортсменці, громадській діячці, політику Світлані Шуляр.
Світлана каже, що студія – це її мрія, яка здійснилася. Та чи легко далася ця мрія? Ми розпитаємо про труднощі, з якими стикнулася в час пандемії, чому зараз на перше місце ставить громадську роботу, що вважає найголовнішим у житті і не тільки.
- «SKY BODY» – рік! Щиро вітаємо! Ви задоволені тим, яким був цей рік для студії?
- Так! Попри важкий час студія заробляє, а я маю можливість розвивати її далі. Приміром, я ніколи не думала, що розглядатиму відкриття дитячих груп. Та дітям цікаво. І продовж літа батьки запитували, чи не планую набір. І ось з 7 вересня в студії запускаємо нову групу для дітей від 4 до 8 років. Дітей від 8 років ми тренували й раніше, а тепер ще будемо зовсім маленьких вчити. Безумовно, через пандемію важко усім і студія тут не виключення. Та групи практично наповнені. Крім того я треную персонально. Багато клієнтів хочуть виключно на індивідуальні заняття. Коли клієнти кажуть, що нарешті себе полюбити, тренуючись у нас, це найкращий показник вдалого року! І це, насправді, найбільша вдячність, коли є результат!
- Окрім організаційних питань, Ви й самі продовжуєте тренувати.
- Так. І багато клієнтів хочуть виключно тренуватися зі мною. Це дуже приємно. Та з іншого боку і складно. Тому зараз я хочу збільшити кількість тренерів і трішки себе розвантажити, але повністю відмовитися від тренування не хочу. І зараз, так, треную багато.
- Як думаєте, чому люди йдуть саме до Вас?
- Професіонал. Це перш за все. По-друге, тренер – це мотивація. Очевидно, що мій зовнішній вигляд є однією із причин, чому люди йдуть до мене. Вони бачать: якщо тренер може сам, то зможе навчити інших. Крім того часто кажуть, що я хороша людина. Напевно, так і є. Я, справді, дуже добра.
- Професіонал. Це перш за все. По-друге, тренер – це мотивація. Очевидно, що мій зовнішній вигляд є однією із причин, чому люди йдуть до мене. Вони бачать: якщо тренер може сам, то зможе навчити інших. Крім того часто кажуть, що я хороша людина. Напевно, так і є. Я, справді, дуже добра.
- Можливо, ще й тому, що тренуванням в залі все не закінчується?
- Так, ми часто спілкуємося з дівчатами поза тренуваннями. Подорожуємо. Хтось каже, що не можна з роботи робити сім’ю, але я впевнена, що тренер – це психолог, друг. Тому ми радо проводимо час за межами студії. Тим паче, що я так само клієнтка своїх клієнтів. Хтось займається нігтями, хтось волоссям, хтось продає одяг, хтось лікар… І коли виникає проблема, то ти маєш плечі допомоги за спиною. Це дуже круто. Ось цього літа ми були в Карпатах з дівчатами. Там спробували кататися на сапах. Коли повернулися, то продовжити тренуватися в Тернополі. Двічі на тиждень нас можна було побачити на Тернопільському ставі. Здавалося б, одна поїздка в гори, а переросла в додаткове хобі. Мені здається, що такі неформальні речі тільки зближують і ще більше стимулюють!
- Так, ми часто спілкуємося з дівчатами поза тренуваннями. Подорожуємо. Хтось каже, що не можна з роботи робити сім’ю, але я впевнена, що тренер – це психолог, друг. Тому ми радо проводимо час за межами студії. Тим паче, що я так само клієнтка своїх клієнтів. Хтось займається нігтями, хтось волоссям, хтось продає одяг, хтось лікар… І коли виникає проблема, то ти маєш плечі допомоги за спиною. Це дуже круто. Ось цього літа ми були в Карпатах з дівчатами. Там спробували кататися на сапах. Коли повернулися, то продовжити тренуватися в Тернополі. Двічі на тиждень нас можна було побачити на Тернопільському ставі. Здавалося б, одна поїздка в гори, а переросла в додаткове хобі. Мені здається, що такі неформальні речі тільки зближують і ще більше стимулюють!
- Та як усе встигаєте: тренувати, управляти студією, займатися політикою? Адже Ви одна з лідерок партії «Сила Людей» в Тернополі. Минулого року навіть балотувалися у народні депутати.
- Тренувати встигаю, бо це моя робота, моя справа, яку люблю. Якщо займаєшся тим, що любиш, а ще коли це приносить дохід, то це круто та легше. Так, ще я займаюся громадською роботою. Принаймні щиро намагаюся, бо хочу змін в місті, в першу чергу для малого та середнього бізнесу. Важко, коли ти чесно працюєш, сплачуєш оренду, податок, а комусь в будь-якій точці міста роздають безкоштовно ділянки «під гараж», приміром. Потім ж ці гаражі перетворюються в торгові об’єкти. Коли начитаюся розслідувань журналістів, як міська рада розпоряджається майном громади, то, чесно, ледь стримую обурення. Мабуть, тому я досі в політиці, бо не хочу, щоб так було й надалі. І бажання змін мене мотивує не зупиняти та встигати усе!
- Та, мабуть, найважливіша роль все ж бути мамою одинадцятикласника?
- О, так, я маю дорослого сина. Звісно, це додаткове навантаження, але, відверто кажучи, він у мене дуже самостійний. Я практично не хвилююся за нього, бо знаю, що дуже мудрий хлопчик. Розумію, що маю дати йому старт в житті – освіту. Щодо оцінок в школі, то взагалі не хвилююся, бо він один з кращих учнів школі. Мені не треба його контролювати чи тим паче сварити.
- Напевно, він дуже мамою пишається.
- Так, дуже. Він часто цікавиться, що нового у нас в партії відбувається, в студії. І приємно, що його оточення теж позитивно ставиться і готове підтримувати. Навіть деякі вчителі. Якось один з його викладачів сказав мені: «Звісно, я буду за вас голосувати! Ви ж як мінімум зуміли самі себе «зробити»: справу розпочати власну, себе у форі тримати, сина зразкового виховати». Це приємно чути. Бо, насправді, в цьому є сенс. Адже коли людина не може облаштувати своє життя, то важко уявити, щоб їй вийде подбати про інших.
- Чи на часі зараз мріяти про розширення «SKY BODY»?
- Так, звісно, планувати можна, але не зараз. Пандемія… Плюс, якщо ти робиш якусь справу, то маєш повністю віддаватися їй. В мене ж зараз в пріоритеті громадська, політична робота. Я бачу себе в політиці та розумію, яку користь можу принести для міста. Тому наразі всі зусилля спрямовую в партію «Сила Людей». Хоча, звичайно, є думки щодо відкриття кількох студій.
- Знаю, що Ви вже заявили про готовність йти в депутати Тернопільської міської ради.
- Так, я прийняла рішення балотуватися у депутати Тернопільської міської ради разом з моєю справжньою та сильною командою «Сила Людей»! Мета – гідно представляти, захищати та відстоювати інтереси жителів нашого міста, сприяти прийняттю на сесіях рішень на користь тернополян і на задоволення їх потреб. Я йду у міську раду, щоб наше місто не втратило шанс розвитку, на яке заслуговує. Сподіваюся, команда «Сила Людей» мене підтримає. Знаєте, коли робиш щось щиро, то часто просити про підтримку не треба. Люди самі підставлять плече. Я, до прикладу, відчуваю посильну підтримку від своїх дівчат-клієнток. Вони щиро мене підтримують в політиці, цікавляться новинами, запитують моєї думки. Це дуже приємно! Символічно, що старт нового спортивного сезону припав на виборчу кампанію. Та це випробування ми обов’язково успішно подолаємо!
- То зараз для Вас найважливіше – це політика?
- Ні. Я рада, звісно, що зараз мене не сприймаються як красиву картинку, а з повагою ставляться до моєї справи. Бо, насправді, жінкам досі важко відстоювати себе, викорінювати стереотипи про те, що ми – це про красу і не більше. Раніше чула такі думки. І, чесно, було дуже дивно. Адже за «картинкою» ховається велика праця над собою та власною справою. Я з дитинства займаюся спортом і багато працюю, щоб виглядати як зараз. Хоча, якщо відверто, то не у вигляді успіх, бо спорт – це, передусім, наше здоров’я, хороше самопочуття. Ось що важливо, до цього слід прагнути. Також прагнути до розвитку справи, яку любиш, до бажання бути корисною для міста. Та попри це для мене найважливішим завжди була і буде родина! Однозначно! Мій брат, батьки та син. Для мене дуже важливо, щоб в сім’ї усі були здорові. Тоді мені нічого не страшно, тоді я маю сили та енергію і на спорт, і на студію, і на політику. Рідні – це мій фундамент, а батьківська хата в Гусятині – це місце, де отримую завжди потужний заряд енергії! Ми часто не дооцінюємо значення родини в житті. Я рада, що давно зрозуміла, які крила мені надає сім’я! З ними – тільки вперед!