Ні. Я рада, звісно, що зараз мене не сприймаються як красиву картинку, а з повагою ставляться до моєї справи. Бо, насправді, жінкам досі важко відстоювати себе, викорінювати стереотипи про те, що ми – це про красу і не більше. Раніше чула такі думки. І, чесно, було дуже дивно. Адже за «картинкою» ховається велика праця над собою та власною справою. Я з дитинства займаюся спортом і багато працюю, щоб виглядати як зараз. Хоча, якщо відверто, то не у вигляді успіх, бо спорт – це, передусім, наше здоров’я, хороше самопочуття. Ось що важливо, до цього слід прагнути. Також прагнути до розвитку справи, яку любиш, до бажання бути корисною для міста. Та попри це для мене найважливішим завжди була і буде родина! Однозначно! Мій брат, батьки та син. Для мене дуже важливо, щоб в сім’ї усі були здорові. Тоді мені нічого не страшно, тоді я маю сили та енергію і на спорт, і на студію, і на політику. Рідні – це мій фундамент, а батьківська хата в Гусятині – це місце, де отримую завжди потужний заряд енергії! Ми часто не дооцінюємо значення родини в житті. Я рада, що давно зрозуміла, які крила мені надає сім’я! З ними – тільки вперед!