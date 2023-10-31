Скандал довкола Пантеону Героїв Тернополя: батьки Віталія Стадника пішли в суд

У Тернополі облаштовують військове кладовище «Пантеон Героїв Тернополя», метою якого є гідне вшанування загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та віддання їм належних військових почестей.

Це не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань. Пантеон витриманий в єдиному стилі, з алеями, з уніфікованим виглядом поховань. Це міжнародна традиція, адже через століття можна буде прийти і бачити, хто тут похований. Буде видно, що був гурт людей з певною ідеєю, за яку вони загинули. І навіть після того, як поховали захисників має бути видно, що ця ідея була спільна для всіх. Але родина загиблого захисника Віталія Стадника вирішила відійти від загальної концепції і встановити пам’ятник на свій смак.

19 жовтня вони самостійно встановили споруду на місці поховання захисника, яка заходила своїми межами на поховання інших Героїв, які похоронені поруч. За словами начальника КП «Ритуальна служба» Сергія Тлумацького, кожна могила Героя має розмір 80 на 220 см., родина Стадників залила 132 на 230 см.



На прохання демонтувати конструкцію родина не відреагувала, тож 24 жовтня працівники СКП «Ритуальна служба» демонтували її.

Тоді ж батько Віталія заявив, що вони будуть звертатися до суду.

І взагалі ми будемо звертатися до суду, щоб скасувати рішення про цей «Пантеон Героїв». Бо цей пантеон порушує права людей. Щодо іншого місця поховання, то я такої ідеї не підтримую. Мій син – військовий, він загинув на фронті, то чого ж його мають ховати в іншому місці? Якщо інші хочуть оформлювати могили у сіре каміння, то нехай. У нашого сина такого не буде, ми зробимо так, як хочемо.

Вже 25 жовтня від правоохоронних органів до СКП надійшло повідомлення про відкрите кримінальне провадження за ч.1. ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання) за зверненням батька загиблого.

У цей же день прокурором Тернопільської окружної прокуратури слідчому судді Тернопільського міськрайонного суду направлено клопотання про арешт майна на час проведення експертних досліджень та отримання висновків на: частину земельної ділянки, де похований Стадник Віталій Олегович та гранітні плити надмогильної споруди, що демонтовані з місця поховання.

26.10.2023 р. Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ознайомившись з клопотанням прокурора про арешт майна встановив, що потерпілий у даному кримінальному проваджені Стадник О.Б. працював на посаді судді Тернопільського міського суду, який згодом реорганізовано в Тернопільський міськрайонний суд.

Суддя ухвалив звернутись до в.о. голови Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області для розв’язання питання про внесення подання до Тернопільського апеляційного суду про передачу до іншого суду клопотання прокурора про арешт майна.

25.10.2023 р. Батько загиблого звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду із заявою про забезпечення позову, у якій просив в порядку забезпечення майбутнього позову до виконавчого комітету міської ради щодо скасування рішення виконкому, яким затверджено Положення «Про Пантеон Героїв Тернополя», та позову про визнання протиправними дії СКП «Ритуальна Служба», накласти заборону на здійснення будь-яких дій щодо влаштування намогильної споруди на місці поховання Стадника Віталія Олеговича, що знаходиться на території Микулинецького кладовища.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відмовлено у забезпечені заяви заявнику Стаднику Олегу Богдановичу.