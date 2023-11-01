Справа честі для Сергія Зюбаненка: небезпечне будівництво на Шпитальній продовжується

Не дивлячись на показові спроби поліції накласти арешт на земельну ділянку по вулиці Шпитальній, 26, забудівник ТОВ «Проф-Тер-Буд» продовжує з порушеннями усіх можливих будівельних норм зводити багатоквартирний будинок, який за документами значиться, як індивідуальне житло. Нагадаємо, 10 липня цього року начальник поліції Сергій Зюбаненко особисто зупинив будівництво на Шпитальній. І 12 липня суд заборонив проводити реконструкцію та інші будівельні роботи. 23 серпня суддя Ірина Тиха дозволила відновити будівництво на Шпитальній та руйнувати чужі будинки.

Жителька суміжного приватного домогосподарства вкотре звертається до Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), вказуючи на зазначені порушення. І вкотре отримує відповідь, що все відбувається згідно законодавства.

Сьогодні Політерно вирішили запитати у пересічних тернополян, чи обов’язково потрібно знати державні будівельні норми, щоб неозброєним оком побачити порушення на цьому об’єкті. Побачити, що відстань закладеного фундаменту майбутнього будинку до приватного гаража візуально становить в одному місці трохи більше 2 метрів та в іншому 3 метри – це грубе порушення ДБН, це грубе порушення пожежних норм і це грубе порушення санітарних норм. Залишайте свої думки у коментарях.

Відстань від фундаменту до межі сусідньої земельної ділянки становить 1,5 метра, відстань до будівлі Служби збуту теплової енергії по вул. Острозького, 43 – 1,35 метри.

Тобто забудовником заплановано звести 18-20 м багатоповерхівку, яка буде «стіною-муром» для сусідньої ділянки.





Наочним є факт самочинної забудови. Потерпілі про це заявляють від початку березня 2023 року, коли будівельні роботи виконувалися навіть без документів, що надають право на виконання робіт. Тобто, як відділ державного архітектурно-будівельного контролю ТМР, так і ДІАМ достеменно знали про самочинне будівництво від стадії копання котловану, тобто від самого початку будівництва і не вжили заходів щодо його припинення.







1 – будівництво багатоповерхівки з підземним паркінгом, вул. Шпитальна, 26

2 – гаражне приміщення (вул. Шпитальна 24)

3 – індивідуальний житловий будинок (вул. Шпитальна 24)

4 – самочинно збудована 5-и поверхівка, вул. Шпитальна, 20, 22

5 – незавершене будівництво 4-и поверхового будинку, вул. Шпитальна, 16

Мешканці будинку №24 звернулися до органів державної влади на початковому етапі будівельних робіт, і належні, послідовні та своєчасні дії органів влади могли б ефективно захистити права та не допустити порушення законодавства у сфері містобудування.

Правоохоронні органи, за даними начальника обласної поліції Сергія Зюбаненка, втретє накладають арешт на земельну ділянку, на якій зводиться багатоповерхівка. Але такі дії є явно показовими, й такими, що ні до чого не призведуть, адже ділянка є приватною, а так як будівництво триває, то й не зрозуміло, для чого накладається арешт. Принаймні так на це дивиться суд.

Поліція мала б порушувати справу проти чиновників ДІАМ та міської ради через відсутність реакції на очевидне беззаконня. І в той же час чомусь цього не робить. Як і не рухається слідство щодо вже незаконно зведеної на Шпитальній, 22,23 п’ятиповерхівки, яка за документами теж значиться, як індивідуальне житло.

Ще раз перелічимо ознаки фактору самочинності забудови на Шпитальній:

Очевидні істотні порушення ДБН;

Очевидні істотні порушення МУО: за документами індивідуальне житло, але будують багатоповерхівку у Ж-1, на що вказують зайнятість площі земельної ділянки, інформація із рекламного банера щодо продажу майбутніх квартир, який після розголосу в ЗМІ повернули всередину майданчика. Відповідно до МУО для проектування даного об’єкта будівництва, …п.2, є обмеження – максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – до 50%. Під дану забудову зайнято набагато більшу площу. Це очевидно (немає місця навіть для будівельної техніки). Бетонозмішувач під час роботи весь час стоїть на пішохідній частині дороги, або й на проїжджій частині (перпендикулярно до вулиці), чим уже створює небезпеку для дорожнього та пішохідного руху по вул. Шпитальній;







Очевидні порушення протипожежних відстаней до існуючого гаражного приміщення, що знаходиться за адресою Шпитальна, 24 і саме це порушує права мешканців цього будинку, як власника сусідньої земельної ділянки;

Очевидне відхилення від проекту;

Очевидною є недостовірність зазначених у декларації даних;

Будівельна компанія «Проф-Тер-Буд» створює загрози правам, законним інтересам, життю та здоров’ю для мешканців праватної садиби за адресою Шпитальна, 24. Порушення прав громадян України зазначеного домогосподарства відбуваються шляхом погіршення якостей території для ведення присадибного господарства, що є фактором зниження вартості власності, недотримання санітарних розривів між існуючими спорудами, що у майбутньому призведе до погіршення стану гаражу та будинку, а недотримання пожежних розривів створить пожежну небезпеку. Порушуються конституційні права та законні інтереси мешканців як навколишніх забудов, так і у майбутньому мешканців самої забудови.