“Друг просить у борг”: тернополянин перерахував 15 тисяч гривень шахраям, які зламали месенджер його товариша

Вже через деякий час потерпілий дізнався, що сторінку товариша зламали. Із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій звернувся до співробітників Тернопільського райуправління поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліція застерігає! Отримавши повідомлення від імені знайомих з проханням позичити кошти шляхом переказу на банківську картку, зателефонуйте їм для уточнення. Ніколи нічого не скидайте, поки не переконаєтеся, що сторінку, месенджер друга не зламали і що по той бік екрану – правда ваш знайомий.

У випадку, якщо ви стали жертвою онлайн-шахраїв, не зволікайте, негайно звертайтеся до поліції на лінію 102.