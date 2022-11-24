14:09 | 24.11.2022
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Новини Тернополя 

В Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив жінку

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня в м. Тернополі. Близько 17.40 годин водій автомобіля «Hyundai», проїжджаючи по вул. 15 Квітня, здійснив наїзд на пішохода, 40-річну місцеву жительку.

Внаслідок аварії жінка отримала травми легкого ступеня важкості та була госпіталізована в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

Варто зазначити, що жінка, на момент ДТП, перебувала в межах нерегульованого пішохідного переходу.

 

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