В Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня в м. Тернополі. Близько 17.40 годин водій автомобіля «Hyundai», проїжджаючи по вул. 15 Квітня, здійснив наїзд на пішохода, 40-річну місцеву жительку.

Внаслідок аварії жінка отримала травми легкого ступеня важкості та була госпіталізована в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

Варто зазначити, що жінка, на момент ДТП, перебувала в межах нерегульованого пішохідного переходу.