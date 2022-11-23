Якщо не буде світла, у Тернополі не працюватимуть заклади освіти

‼️‼️Якщо не буде світла, 24 листопада у Тернополі не працюватимуть заклади освіти, а замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

💧Станом на 21.00 год. відновлено роботу усіх об’єктів каналізації. Також відновлено роботу водопровідних насосних станцій. Проте специфіка водопостачання зумовлює необхідність поступового підвищення тиску, тому не в усіх споживачів вода появиться одразу. Зокрема мешканців верхніх поверхів багатоповерхівок можуть отримати воду за декілька годин.

🏫Звертаємося до батьків, що за умови, якщо електропостачання не відновлять до ранку, 24 листопада, у Тернополі садочки, школи та ПТУ не працюватимуть. У випадку, якщо електропостачання буде, заклади освіти працюватимуть відповідно до розкладу роботи.

🚌 Щодо громадського транспорту, то, у випадку відсутності електропостачання, замість тролейбусів на маршрути вийдуть автобуси.

✅ Станом на 21.00 год. працює котельня на вул. Лесі Українки. Щодо інших котелень, то поступово відновлюється їхня робота впродовж трьох годин після підвищення напруги до необхідної величини.