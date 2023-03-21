Нетверезий водій Монастириської громади намагався поліцейському “всунути” 500 доларів

54-річний житель Монастириської громади хотів уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. За це порушнику загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції Бучацького відділення поліції зупинили мікроавтобус за порушення правил дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель одного із сіл Монастириської громади з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Це також підтвердив огляд, який він пройшов на місці зупинки за допомогою алкотестеру.

За нескладання адміністративних матеріалів за керування автомобілем напідпитку керманич почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду. Правоохоронці попередили його що за такий вчинок передбачена кримінальна відповідальність. Та це не зупинило чоловіка – він запхав у кишеню інспектора 500 американських доларів.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт кримінального правопорушення та вилучила кошти.

За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, слідчі розпочали кримінальне провадження. Окрім цього, на водія складено адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП.