У Тернополі двох водіїв електросамокатів упіймали п’яними під час комендантської години

У Тернополі патрульні виявили двох кермувальників електросамокатів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Близько 00:11 на вулиці Генерала Мирона Тарнавського інспектори зупинили 19-річного водія. Перевірка на алкотестері показала 0,89 проміле алкоголю.

Через кілька хвилин, о 00:13, на вулиці Замковій правоохоронці виявили ще одного порушника — 18-річного кермувальника електросамоката. Результат огляду становив 0,41 проміле.

На обох водіїв патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

У патрульній поліції нагадують, що електросамокат є транспортним засобом, а керування ним напідпитку тягне за собою адміністративну відповідальність.