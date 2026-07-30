Новини Тернополя У Тернополі двох водіїв електросамокатів упіймали п’яними під час комендантської години 11:42 | 30.07.202611:43 | 30.07.2026 Redaktor 0 Views Прокоментуй! У Тернополі патрульні виявили двох кермувальників електросамокатів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Близько 00:11 на вулиці Генерала Мирона Тарнавського інспектори зупинили 19-річного водія. Перевірка на алкотестері показала 0,89 проміле алкоголю. Через кілька хвилин, о 00:13, на вулиці Замковій правоохоронці виявили ще одного порушника — 18-річного кермувальника електросамоката. Результат огляду становив 0,41 проміле. На обох водіїв патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). У патрульній поліції нагадують, що електросамокат є транспортним засобом, а керування ним напідпитку тягне за собою адміністративну відповідальність. Поділіться: