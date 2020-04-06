Товары из Китая: что и где выгодно покупать

Более половины товаров в наших магазинах made in China. Вещи одинаковые, а цены отличаются в разы — накрутка в 2, 3, а иногда в 10 раз превышает первоначальную стоимость! Чтобы не платить спекулятивную цену, лучше заказывать товар напрямую из Китая.

Особенности интернет-шопинга в Поднебесной

Вроде все просто: заказал, выбрал удобную доставку, получил. Но многие сделки проходят неидеально. Часто недопонимание между клиентом и продавцом возникает из-за языкового барьера. Уточнить цвет платья, размер чехла для телефона или материал, из которого сделан ремень, бывает так же сложно, как объяснить сопромат гуманитарию. Нередко на фото видишь один товар, а в посылке получаешь совершенно другой. «Фотошоп» чудесным образом меняет вещь до неузнаваемости. Поэтому в интернете так много мэмов на тему «ожидание-реальность из Aliexpress».

К счастью, есть удобные платформы, где коммуникацией с продавцом занимается посредник. Подобные фирмы также опекаются доставкой, перепроверяют заказ и упаковывают так, чтобы даже хрусталь доехал в идеальном состоянии. Это удобно и недорого: клиент экономит время и нервы, получая именно то, что заказывал, а не кота в мешке. В этом деле отлично зарекомендовала себя компания Sat-ua.link. Фирма организовывает доставку товара с крупных китайских торговых площадок. Среди них:

Taobaomall (Tmall);

Taobao;

1688 или «Сервый кардинал».

Сотрудники Sat-link решают все вопросы, по которым необходимы уточнения. Связываются с продавцом в случае недостачи комплектации посылки, повреждения или ненадлежащего качества товара. С помощью онлайн-калькулятора на их сайте sat-ua.link/ru/strany-y-magazyny/dostavka-tovarov-yz-kytaya/ удобно рассчитать конечную стоимость посылки, учитывая вес и сумму за доставку.

Что выгодно заказывать в Китае?

Вот перечень категорий товаров с наиболее привлекательными ценами:

Одежда и обувь. Джинсы, пуховики, спортивные костюмы, платья. Это одна из самых ходовых категорий, потому что идентичный товар в Украине продается по цене в 2–3 раза выше.

Телефоны и планшеты. И известных брендов, и местных производителей.

Чехлы, пленки, наушники, кабели. Подобная мелочевка в КНР стоит копейки.

Подделки известных брендов. Китайские реплики товаров известных марок давно вышли на новый качественный уровень.

Когда лучше делать заказ?

Магазины в Поднебесной, как и во всем мире, практикуют скидки и акции. Наибольшее их количество приурочено к праздникам: Новый год, Черная пятница, День святого Валентина. В этот период можно отхватить желаемую блузу или телефон, сэкономив до 75%! Конечно, такие огромные скидки будут встречаться не на каждом шагу, но если хорошенько поискать — удача вам улыбнется.

Лайфхак: в преддверии праздников выберите товар, который вас интересует, и запомните стоимость. Бывает, что нечестные продавцы в период скидок специально завышают цены, таким образом завлекая сумасшедшими скидками. Если знать стоимость заранее, то шансов попасться на подобные уловки меньше. В результате со скидкой 30% купите дешевле, чем у другого продавца, предлагающего –60%.

Заказывать из Китая можно и нужно. Главное — подходить к покупкам с умом.