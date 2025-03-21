Як вибрати ідеальний корм для собаки залежно від породи та віку

Здоров’я собаки залежить від збалансованого харчування, яке відповідає її потребам. Вік, порода, розмір та рівень активності чотирилапого друга — все це впливає на вибір оптимального раціону.

Сучасний ринок пропонує безліч варіантів, тому власникам необхідно купити корм для собак з урахуванням індивідуальних особливостей свого улюбленця. Правильно підібране харчування допоможе забезпечити тварину всіма необхідними поживними речовинами для повноцінного розвитку та активного життя.

Особливості харчування щенят

Період росту — найвідповідальніший етап у формуванні здоров’я собаки. Цуценята потребують більше енергії та поживних речовин, ніж дорослі тварини. Їхній раціон має містити оптимальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів для правильного розвитку кісток, м’язів та внутрішніх органів.

Основні потреби малечі включають:

підвищений вміст білка для формування м’язової тканини;

достатню кількість кальцію для здорового розвитку скелета;

жирні кислоти Омега-3 та Омега-6 для підтримки нервової системи.

Годувати цуценят краще частіше, але меншими порціями. Для малюків віком до 3 місяців рекомендовано 4–5 прийомів їжі на день з поступовим зменшенням їх кількості з дорослішанням тварини.

Корм для дорослих собак різних порід

Дорослим собакам необхідний раціон, який підтримує оптимальну вагу та забезпечує енергією відповідно до розміру та активності. Представники малих порід мають прискорений метаболізм і потребують більш калорійного харчування з розрахунку на кілограм ваги. Великим собакам важливі компоненти для підтримки суглобів.

Харчування слід підбирати з урахуванням:

рівня активності (робочі, спортивні або домашні улюбленці);

схильності до певних захворювань, характерних для породи;

індивідуальних особливостей здоров’я (алергії, чутливості травлення);

способу життя (міське утримання чи заміське);

сезонних факторів (зимовий період може потребувати підвищення калорійності).

Собаки-спортсмени та службові породи потребують більше білка та жирів, тоді як малоактивним домашнім улюбленцям необхідно контролювати калорійність раціону для запобігання ожирінню.

Годування літніх собак

З віком організм собаки змінюється: сповільнюється метаболізм, зношуються суглоби, погіршується робота травної системи. Літнім тваринам (зазвичай після 7–8 років) потрібен спеціально розроблений корм з меншою калорійністю, але багатший на вітаміни та корисні добавки.

Старіючим собакам корисні:

глюкозамін та хондроїтин для підтримки здоров’я суглобів;

антиоксиданти для зміцнення імунітету;

легкозасвоювані білки, які не навантажують нирки.

Переводити літнього улюбленця на новий раціон потрібно поступово, протягом 7–10 днів, змішуючи нове харчування зі звичним кормом у пропорціях, які змінюються.