Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Володимир Басараба з Тернопільщини

Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України знову забрала життя українського Героя, наповнивши ще одну домівку смутком та слізьми…

Вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання, під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 06 травня 2024 року в районі н.п. Новопокровське Донецької області загинув солдат БАСАРАБА ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ,1987 року народження, житель с. Гуштинка Скала-Подільської громади, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!