На війні загинув захисник Василь Онукевич з Тернопільщини

Знову трагічна звістка сколихнула Теребовлянську громаду… У боротьбі за Україну загинув мешканець села Ласківці солдат Онукевич Василь Васильович, 23 травня 1986 року народження., повідомляє міська рада.

💔Життя захисника обірвалося 17 жовтня 2026 року під час бою поблизу населеного пункту Вишневе Синельниківського району Дніпропетровської області. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, своєму обов’язку та Україні.

Василь Онукевич проходив військову службу на посаді кулеметника. До лав Збройних сил України був мобілізований 16 червня 2024 року.

Ще одне життя забрала жорстока війна, ще одна родина зазнала непоправної втрати, ще одне ім’я назавжди закарбується в історії боротьби українського народу за свободу та незалежність.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна.

У ці важкі хвилини сумуємо разом із вами та розділяємо біль вашої втрати. Нехай світла пам’ять про Василя, його мужність, відданість Україні та жертовність стане духовною опорою для рідних, а вдячність за його подвиг назавжди житиме в серцях земляків.

🙏Вічна та світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!💙💛