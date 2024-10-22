Зливний насос пральної машини LG: Причини поломки, заміна та покупка

Зливний насос для пральної машини LG відповідає за відкачування води після прання. Як і будь-яка технічна деталь, він з часом може вийти з ладу. Основні причини поломки:

Засмічення. Якщо в насос потрапляє дрібне сміття, монети, волосся або інші сторонні предмети, він може забитися. Це найбільш поширена причина, через яку насос перестає працювати належним чином. Знос деталей. Тривале використання пральної машини призводить до природного зносу крильчатки або двигуна насоса. Електричні проблеми. Замикання або пошкодження проводки можуть спричинити неправильну роботу насоса або його повну зупинку.

Основні признаки поломки:

Машина не зливає воду після циклу прання.

Поява гучних або незвичних звуків під час роботи насоса.

Затримка під час зливу або повна відсутність зливу води.

Як замінити зливний насос у пральній машині LG

Заміна зливного насоса в пральній машині LG може бути здійснена самостійно, якщо у вас є базові технічні навички. Ось основні кроки:

Відключення від мережі. Перед початком будь-яких робіт обов’язково відключіть пральну машину від електромережі та водопостачання. Зняття нижньої панелі. У більшості моделей LG насос знаходиться в нижній частині машини. Вам потрібно буде відкрити нижню панель або задню кришку. Доступ до насоса. Після зняття панелі ви побачите насос з приєднаними до нього шлангами. Акуратно від’єднайте шланги та дроти, запам’ятавши їх розташування. Заміна насоса. Зніміть старий насос і встановіть новий, переконавшись, що всі деталі закріплені правильно. Підключіть шланги та дроти назад. Збір машини та тестування. Після заміни насоса зберіть панель та перевірте машину в робочому режимі, щоб переконатися в правильності заміни.

Де купити зливний насос для пральної машини LG?

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