Тернопільські патрульні повернули 8-річну дитину, яка втекла з дому

Повідомлення про те, що на вулиці Галицькій заблукала 8-річна дівчинка, надійшло на спецлінію “102” вчора близько 19-ї години.

За вказаною адресою на правоохоронців чекав заявник та налякана дівчинка.

“Інспектори посадили дитину до теплої автівки, аби зігріти та заспокоїти її. Вона пояснила патрульним, що посварилася з батьками та втекла з дому і не знає, як повернутись. Поліцейські з’ясували у дитини потрібну їм інформацію та відвезли її додому”, – інформує Патрульна поліція Тернопільської області.

Вдома на дівчинку чекали рідні, які вже розпочали пошуки дитини. Інспектори передали тернополянку батькам та повідомили про інцидент відділ ювенальної превенції, який надалі з’ясовуватиме обставини цієї події.