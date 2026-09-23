На Тернопільщині водій запропонував поліцейським 2000 доларів, щоб не їхати до ТЦК
Близько 23:00 у селі Петриків поліцейські зупинили автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що водій є порушником військово-облікового законодавства — за ст. 210 КУпАП.
Чоловікові повідомили про необхідність проїхати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних.
Дорогою до ТЦК та СП водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність, однак чоловік проігнорував застереження та кинув у салон службового автомобіля 2000 доларів США.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Гроші вилучили, а факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували. Дії чоловіка також зафіксували нагрудні відеореєстратори поліцейських.
За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
У поліції нагадують, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі тягне за собою кримінальну відповідальність.