Надзвичайна подія на Тернопільщині: чоловіка затиснуло бетонною плитою
У Бучачі чоловіка затиснуло бетонною плитою: його деблокували рятувальники
У Бучачі на Тернопільщині рятувальники деблокували чоловіка, якого затиснуло бетонною плитою. Потерпілому на місці події надавали медичну допомогу.
Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Сонячній у Бучачі Чортківського району надійшло до Служби порятунку 24 жовтня о 15:09.
На місце прибули рятувальники. О 15:30 вони деблокували чоловіка та допомогли транспортувати його до автомобіля екстреної медичної допомоги.
До рятувальних робіт залучили чотирьох надзвичайників та одну одиницю спеціальної техніки.
Інформації про стан потерпілого наразі не повідомляють.