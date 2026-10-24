Надзвичайна подія на Тернопільщині: чоловіка затиснуло бетонною плитою

У Бучачі чоловіка затиснуло бетонною плитою: його деблокували рятувальники

У Бучачі на Тернопільщині рятувальники деблокували чоловіка, якого затиснуло бетонною плитою. Потерпілому на місці події надавали медичну допомогу.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Сонячній у Бучачі Чортківського району надійшло до Служби порятунку 24 жовтня о 15:09.

На місце прибули рятувальники. О 15:30 вони деблокували чоловіка та допомогли транспортувати його до автомобіля екстреної медичної допомоги.

До рятувальних робіт залучили чотирьох надзвичайників та одну одиницю спеціальної техніки.

Інформації про стан потерпілого наразі не повідомляють.