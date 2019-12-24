Як придбати новорічні ялинки в лісгоспах Тернопільщини

Тернопільське обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що лісгоспами області в грудні місяці 2019 року проводиться заготівля та реалізація новорічних ялинок.

Реалізація новорічних ялинок буде здійснюватись зі складів та з лісосік лісгоспів та лісництв, як оптовим покупцям так і в роздріб.

Всім бажаючим придбати новорічні ялинки звертатись у лісогосподарські відділи лісгоспів (адреса та телефони вказані нижче) або за консультацією у відділ лісового та мисливського господарства охорони та захисту лісів Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства (тел. 52-30-02), та на телефон «гарячої» лінії +38 (‎098) 81-00-958.

Лісгоспи Адреса підприємств Телефони ДП«Тернопільський лісгосп» вулиця Багата, 5, Тернопіль, Тернопільська область, 46008 380978538446 Дунець Арсен ДП«Чортківський лісгосп» вулиця Шевченка, 42, Чортків, Тернопільська область, 48500 380678002817 Горбуль Василь ДП«Бережанський ЛГМ» Замкова вул. 6 Бережани, Тернопіль, 47501 380989716579 Кустов Володимир ДП«Кременецький лісгосп» вулиця Акімова, 26, Кременець, Тернопільська область, 47000 380672545053 Чапран Володимир ДП«Бучацький лісгосп» вулиця Степана Бандери, Бучач, Тернопільська, 48400 0970747309 Починок Ігор