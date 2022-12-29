Вся Почаївська Лавра оцінена на 1 мільйон та 200 тис.грн.

Почаївська Лавра може залишитись у користуванні Московського Патріархату ще 30 років, а може і ні.

Як повідомили у прес-службі Тернопільської ОВА, тут термін оренди надано аж до 2052 року. Втім, УПЦ МП неодноразово порушували умови договору оренди, а це може призвести до його розірвання.

Про це у коментарі для «Еспресо.Захід» заявив настоятель Свято-Троїцького духовного центру протоієрей ПЦУ Микола Зінкевич.

За його словами, від громадської ради при Тернопільській ОВА, до якої він входить, вже направили звернення до парламенту – просять ініціювати розслідування щодо законності договору оренди.

“Дозвіл оренди отримано з багатьма порушеннями. Скажімо, коли проводили оцінку майна, то воно нібито становило 1,2 млн. грн. 1 мільйон та 200 тисяч гривень – вся Почаївська лавра! Тут уже виникає безліч питань та сумнівів. Адже навіть якщо не говорити про духовну цінність святинь, то все одно одна ікона, що там висить, може коштувати дорожче. Оздоблення самої ікони досягає божевільних сумів, адже вони обрамлені в дорогоцінні камені”, – пояснює священик ПЦУ.

Також він зазначає, що орендарі лаври не дотримувалися елементарних умов охорони архітектурної спадщини.

“На території заповідника, що входить у спадок ЮНЕСКО, збудовано нові будівлі. Потрібно уважно переглянути дозволи на будівництво, бо до нього виникає чимало запитань. Ми хочемо дізнатися, хто надав їм дозвіл на території спадщини ЮНЕСКО, у заповіднику будувати новий храм. Тому ми просимо провести розслідування, зібрати комісію. А якщо вони будували, роблячи пошкодження для архітектурної пам’ятки, то хто давав їм дозвіл на продовження оренди?», – зазначає духовник.

За його словами, є достатньо юридичних підстав, щоб розірвати договір оренди та підкреслює – треба пам’ятати і про політичні моменти.

“Чому УПЦ підтримує російську церкву, поминає російських отців, які підтримують політику держави-агресора? Якщо вони не можуть абсолютно від’єднатися від російської церкви (а вони не можуть, тому що все одно здійснюють свою зовнішню діяльність через російську церкву), потрібно змінити назву цієї церкви. Відповідний закон уже було ухвалено. Щоб так і було чітко вказано, що це є Російська православна церква в Україні. Тоді вони принаймні не зможуть дурити людей», – підсумував священик.