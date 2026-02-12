Професор ЗУНУ відбувся штрафом за працевлаштування військовозобов’язаного чоловіка

Професор Західноукраїнського національного університету, доктор психологічних наук Сергій Шандрук отримав штраф в розмірі 93,5 тис. грн за зловживання впливом. Він пообіцяв своєму знайомому за гроші працевлаштувати його в приватний заклад вищої освіти, щоб отримати відстрочку. Військовозобов’язаний чоловік мав працювати в Тернопільській богословській академії, однак зарплату віддавати професору.

Апеляційний суд Тернопільщини розглянув справу 20 січня 2026 року. Позов в апеляцію подали прокурори Тернопільщини, які не погодилися з рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 13 жовтня 2025 року.

За матеріалами справи, у лютому 2025 року викладач ЗУНУ Сергій Шандрук зустрівся з колишнім працівником цього вишу. Останній попросив допомогти йому працевлаштуватися у навчальний заклад, щоб надалі отримати відстрочку від мобілізації. Сергій Шандрук пообіцяв допомогу, однак зазначив, що може повпливати на керівників іншого приватного вищого закладу освіти – Тернопільської богословської академії імені патріарха Йосифа Сліпого. За це він попросив 600 доларів. Також додав, що після працевлаштування клієнт має передати йому банківську картку, на яку приходитиме зарплата, щоб забирати кошти собі.

«26 березня 2025 року обвинувачений та його клієнт прийшли до Тернопільської богословської академії, де працівник закладу надав документи про працевлаштування військовозобов’язаного чоловіка на посаду старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних наук. Після цього обвинувачений в приміщенні туалету ЗУНУ передав клієнту необхідний пакет документів для оформлення відстрочки від мобілізації», – йдеться у рішенні суду.

Чоловік передав Сергію Шандруку 600 доларів, однак того ж дня професор повідомив, що йому необхідно надати ще 250 доларів, що той і зробив. А через два тижні викладач ЗУНУ почав вимагати ще 700 доларів за оформлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації. Під час передачі останніх грошей професора затримали правоохоронці.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним Сергія Шандрука і присудив йому штраф в розмірі 51 тис. грн. Апеляційний суд скасував вирок і визначив нове покарання – штраф в розмірі 93,5 тис. грн. Вирок можна оскаржити в касаційному порядку упродовж трьох місяців.

zaxid.net