Тернопільщина втратила захисника Олега Петрицу

Козівська громада в жалобі: стало відомо про смерть учасника Антитерористичної операції, мешканця села Конюхи — Олега Михайловича Петрица.

Воїн народився 4 травня 1988 року. У найтяжчий для країни час став на захист України, виконуючи бойові завдання у зоні АТО. Він належав до першої хвилі захисників, які стали щитом на сході держави, обороняючи її цілісність та свободу.

Козівська селищна рада висловлює щирі співчуття родині, близьким, побратимам та всій громаді села Конюхи, яка втратила свого сина, воїна і патріота.

«Низько схиляємо голови перед подвигом Олега. Світла пам’ять Герою, який віддав частину життя заради України», — зазначили у селищній раді.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України.