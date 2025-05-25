У Тернополі ліквідували витік на газопроводі після нічної атаки

У ніч на 25 травня внаслідок ворожої атаки по промисловій зоні Тернополя виникла пожежа та вибух, в результаті якого було пошкоджено газопровід середнього тиску.

Завдяки оперативній роботі служби ПрАТ “Тернопільміськгаз”, наслідки інциденту вдалося швидко локалізувати. Фахівці провели аварійні роботи, повністю усунули загрозу витоку газу та відновили газопостачання мешканцям постраждалого району.

«На даний момент загрози витоку газу немає! Газопостачання подане в повному обсязі», — повідомили в пресслужбі підприємства.

Крім газопроводу, внаслідок обстрілу постраждало одне з промислових підприємств, де виникла масштабна пожежа. Як поінформував начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода, над ліквідацією вогню працювали 68 рятувальників і 16 одиниць техніки. Завдяки їхній злагодженій роботі пожежу вдалося швидко загасити.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Однак ураження зазнали 7 багатоквартирних будинків і 10 підприємств. Зараз триває обстеження прилеглої території на предмет додаткових пошкоджень інфраструктури.