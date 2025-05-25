Масштабна атака на Тернопіль: міська рада компенсує пошкодження квартир

Після нічної ворожої атаки 25 травня, яка спричинила масштабну пожежу на одному з промислових підприємств Тернополя, міська влада оперативно зреагувала на надзвичайну ситуацію. Вранці відбулося засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій, де окреслили першочергові кроки для ліквідації наслідків обстрілу.

Міський голова зустрівся з головами ОСББ та управителями ЖЕКів, щоб скоординувати дії щодо відновлення пошкодженого житлового фонду. Міська рада забезпечить скло та захисну плівку для оперативного усунення критичних пошкоджень у житлових будинках. Також з міського бюджету буде профінансовано відновлення вікон у під’їздах та ремонт пошкоджених ліфтів.

Інструкція для мешканців постраждалих квартир:

Телефонуйте в поліцію за номером 102 , щоб зафіксувати пошкодження.

Подайте заяву на державну компенсацію через застосунок «Дія»: розділ Сервіси → є-Відновлення → Повідомити про пошкоджене майно .

Звертайтеся на гарячі лінії міської ради:

📞 0800 303 522

📞 15 80

📞 +38 (067) 447 29

Після звернення комісія міської ради виїде на місце, зафіксує пошкодження та складе відповідний акт. За результатами цього акту власники постраждалих квартир зможуть отримати компенсацію з міського бюджету.

За словами начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди, вогонь на підприємстві вдалося оперативно загасити завдяки роботі 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. Попередньо повідомляється, що жертв та постраждалих немає. Наразі триває обстеження прилеглої території. За попередніми даними, пошкоджень зазнали 7 багатоквартирних будинків і 10 підприємств.

Обласна та міська влада, спільно з рятувальними та комунальними службами, працюють над відновленням інфраструктури та допомогою постраждалим.