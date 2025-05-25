Отець Косма Холлек трагічно загинув дорогою на прощу: частину свого служіння провів у Тернополі

24 травня 2025 року у селі Залужжя на Мукачівщині трагічно загинув о. Косма Холлек з Чину Братів Менших. Автомобіль, яким священник прямував на прощу спільнот «Матері в молитві» до Джублика, злетів з дороги через складні погодні умови. Священник загинув на місці.

Отець Косма був ченцем-францисканцем, відомим своєю відкритістю, глибокою вірою та особливим ставленням до служіння людям. Частину свого душпастирського життя він присвятив Тернополю.

Служіння у Тернополі: початок шляху в Україні

У травні 1999 року отець Косма прибув до Тернополя, де розпочав активну душпастирську працю серед вірних Української Греко-Католицької Церкви. Його служіння припало на складний час — початок духовного оновлення після десятиліть радянського атеїзму. Саме у Тернополі він здобув перший досвід служіння в Україні, який пізніше приніс плоди на Закарпатті.

Францисканець швидко здобув повагу місцевої спільноти: він не лише служив літургії, але й духовно супроводжував парафіян, працював із молоддю, проводив катехизації. Тернополяни запам’ятали його щирим, усміхненим і відкритим душпастирем, який умів як пожартувати, так і дати мудру духовну пораду.

Місії, молитва і храм: служіння в Ужгороді

Після Тернополя отець Косма продовжив місію в Ужгороді, де став магістром францисканських клериків при богословській академії. У 2005 році його призначили настоятелем новоствореного францисканського монастиря. Завдяки його жертовності збудовано монастир і парафіяльний храм на честь Маріяповчанської ікони Богородиці. Верхню церкву освятили у 2021 році — це стало вінцем його багаторічної праці.

Отець Косма був людиною глибокої молитви. Особливу набожність він виявляв до Пресвятої Богородиці — щомісяця проводив Акафіст, збирав людей до спільної молитви. У роки війни підтримував парафіян словами віри та надії.

Пам’ять про брата і наставника

«Ми, брати францисканці, дякуємо Богові за дар отця Косми, за його служіння, його братерське серце та францисканську душу», — йдеться в офіційній заяві Чину Братів Менших.

Для багатьох тернополян отець Косма залишився живим прикладом справжнього монаха — щирого, простого, молитвенника, який у кожному бачив брата. Його коротке, але плідне служіння в нашому місті стало духовним зерном, яке проросло в серцях багатьох.

Вічна пам’ять отцю Космі Холлеку.