Поїзд Тернопіль–Львів вирушатиме раніше: перевірте графік, щоб не запізнитися

У зв’язку зі змінами в розкладі руху регіонального потяга №6045 сполученням Тернопіль–Львів, у декілька днів липня він вирушатиме раніше від звичного часу.

📌 23, 25, 27 та 30 липня потяг №6045 відправлятиметься з Тернополя о 15:42, замість звичного 16:22.

Залізничники закликають пасажирів завчасно планувати подорожі та бути уважними, аби не пропустити свій поїзд.

🔹 Зміни тимчасові й стосуються лише вказаних дат.

🔹 Інформацію щодо руху потягів також можна уточнювати на сайті Укрзалізниці або у залізничних касах.