У бою загинув захисник Валентин Вадімов з Тернопільщини

Сумна звістка сколихнула Тернопільщину – ми втратили вірного сина України, захисника Вадімова Валентина Олександровича, жителя Синьківського сільського округу, повідомляє Заліщицька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Його життя обірвалося на полі бою, де він до останнього подиху відстоював свободу і незалежність нашої держави.

Мужність, відвага та відданість Валентина назавжди залишаться в нашій пам’яті.

Він віддав своє життя заради миру та майбутнього України.

Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним – сили пережити це невимовне горе.



Вічна пам’ять і слава Герою!



