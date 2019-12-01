Іван Ковалик у Тернополі: «Українська доктрина безпеки та миру» – це перемога, а не капітуляція!

Сьогодні, 1 грудня, у Тернополі пройшов Форум «Руху опору капітуляції»

Метою заходу було в першу чергу узгодити спільні позиції всіх державницьких сил щодо існуючих загроз українському суверенітету та порушення конституційних прав українців.

«Сьогодні в Тернополі зібралися представники західної громадської України. Приїхали люди і зі Львова, і з Чернівців, і Івано-Франківська, Волинська та ін. Все заради того, щоб координувати свої дії в рамках кампанії «Рух опору капітуляції» зважаючи на те, що 8 грудня наш президент відчалить на зустріч в рамках «норманського саміту». Ми до кінця не знаємо, на які поступки готова йти Україна. Хоча Володимир Зеленський вже заявляв, що основне завдання його – це мир. Нас цікавить, яка ціна цього миру. Для того, щоб не відбулося капітуляції і здачі інтересів країни, а це амністія бойовиків на Донбасі, легалізація Криму в статусі російського, проведення виборів на окупованих територіях, ми зібралися», – каже один із співорганізаторів форуму, активіст Іван Ковалик.

За його словами, окрім обміну думками та позиціями, учасники форуму обговорили документ «Українська доктрина безпеки та миру».

Визнати, що Мінські угоди є «нікчемними з правової точки зору», висунути перед Росією консолідовану претензію як агресору, рухатися до відновлення повного контролю над усією територією України, після деокупації провести в Луганську, Донецьку та Криму вільні вибори. Такі кроки пропонує доктрина.