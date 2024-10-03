Троє тернополян стали призерами чемпіонату України з боротьби самбо

З 27 по 29 вересня у Кривому Розі тривав чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок, в якому взяли участь близько 250 спортсменів з усієї країни. Чемпіонат проходив у двох розділах – спортивне та бойове самбо. Повідомляє тернопільська міська рада.

Вихованці КДЮСШ №2 ім. Юрія Горайського та федерації

самбо та дзюдо Тернопільської області вдало виступили, показавши наступні результати: Демчук Валерія (вагова категорія – 59 кг, спортивний розділ) – 3 місце;

Духняк Валерія (вагова категорія – 54 кг, спортивний розділ) – 3 місце;

Пушкар Анна (вагова категорія – 59 кг, бойовий розділ) – 3 місце;

Фік Денис (вагова категорія – 64 кг, спортивний розділ) – 7 місце;

Тукало Ілля (вагова категорія – 79 кг, бойовий розділ) – 5 місце. Підготував спортсменів Заслужений тренер України Віталій Гнатишин. Вітаємо призерів та їхнього наставника з вдалим виступом на національній арені