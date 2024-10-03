Емілія Генсіцька Ангелом полетіла на небо. Спогади
26 вересня померла надзвичайна дівчинка з Тернополя Емілія Генсіцька. Її мама Лариса ділиться емоціями та спогадами у мережі Фейсбук.
- Багато людей молилося, щоб ця чарівна дівчинка прийшла в цей світ і ще більше людей молилося і моляться за упокій її душі.
Багато світлих спогадів залишила Емілія в серцях багатьох людей.
Емілія прожила насичене життя, вона вміла насолоджуватися життям і підтримувала інших своєю усмішкою та безпосередністю. Емілія хотіла б щоб всі згадували її з щасливою усмішкою на обличчі.
Мама дівчинки попросила, щоб знайомі написали, чим запам’яталась дівчинка, оскільки спогади будуть цінними для неї.
- Ця дівчинка найцінніший подарунок в моєму житті. Я довго її чекала і мало часу вона дозволила мені бути її мамою, але я відчула дар материнства за що дуже дякую їй. Люблю тебе, де б ти не була. Світла пам’ять про тебе завжди буде в моєму серці, – пише мама.
Чимало знайомих залишили коментарі про дівчинку.
Оксана Черевата пише, що ця чарівна дівчинка, цей позитивчик, як же боляче серцю сприймати втрату.
- Завжди жартували, веселилися наші дівчатка на гімнастиці,хоч і змучені на тренуваннях,але з такими дружніми обіймами прощалися кожного дня. Ти назавжди в наших серцях, Міля!!! Вічна тобі пам’ять і спокій твоїй душі.
- Ми тільки розмовляли з Емілією за тиждень до завершення її земного шляху, вперше за довгий час, війна і шалений темп життя внесли свої корективи в наші відносини, мене вразило наскільки Вона подорослішала, в неї був чіткий план на найближчі декілька років, чітко обдуманий сформульований і висловлений, тому я памʼятатиму в першу чергу це, цю дорослість, виваженість і цілеспрямованість, цьому ж звісно навчила її Ти , її Мама, логіка і впертість звісно від Батька. Коли ми бачились в останнє це була маленька весела дівчинка, а зараз я розмовляв з веселою і дорослою дівчиною. Тільки світлі спогади, попри сум і печаль, – пише Міша Щербаков.
- Завжди привітна, але сама собі на думці. Завжди знала, чого вона хоче, робила все, для досягнення цілі, ну і звісно не обходилось без її смішних хитрощів. Дуже весела, енергійна, як дзиґа часами. Ходила на голові і в прямому і переносному значенні цього слова! – пише Ореста Щербакова.
- Назавжди запам’ятаю Мілю дуже світлою, життєрадісною, енергійною, завжди веселою, дуже красивою. Ця дівчинка завжди дарувала радість всім навколо. Дівчинка, яка запамятовувалася усім, навіть якщо її бачили і знали дуже мало, – пише Наталія Бабій.
- Пам’ятаємо Емілію, як старанну спортсменку, наполегливу і дуже слухняну. Як губка, вбирала слова тренера і чемно виконувала всі настанови!!! Дуже завжди пишалась нею. І досі не можу повірити, – Тетяна Богушевська.
- Памʼятаю Мілічку ще з народження, як ми разом з Ларисою гуляли з дітками у парку, разом вводили перший прикорм, ділились рецептами, разом ходили на розвиваючі класи, ходили по мішечках з гречкою, ліпили велечезного сніговика у дворі, ходили на лєго…Емілія завжди була дуже активною, всім цікавилась і все встигала…. Завжди усміхалась… Це вона навчила Макара робити трюки на кольцах і сальто на турнірах, мостики…Ми завжди будемо памʼятати Емілію, її перші роки життя тісно переплітались з нашими… багато спогадів, багато спільних світлин… Ця жахлива новина просто вивела з рівноваги і завдала величезного болю , це важко повірити і ще важче це прийняти….Ларисочка, ми будемо молитись за Емілію, за упокій душі… За Тебе, щоб Бог дав сил Тобі витримати цей біль, – пише Svitlana Lana.