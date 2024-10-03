26 вересня померла надзвичайна дівчинка з Тернополя Емілія Генсіцька. Її мама Лариса ділиться емоціями та спогадами у мережі Фейсбук .

Мама дівчинки попросила, щоб знайомі написали, чим запам’яталась дівчинка, оскільки спогади будуть цінними для неї.