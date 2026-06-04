Громади Тернопільщини отримали майже 4,5 млрд грн податкових надходжень

Упродовж січня-травня цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини поповнилися на 4 млрд 491,4 млн грн податків і зборів. Ця сума на 749,9 млн грн перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Приріст надходжень склав 20%. Планові показники бюджету виконано на 104,5%, бюджети громад додатково отримали 192,8 млн гривень.

Традиційно найбільше наповнив місцеві скарбниці податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло понад 3 млрд гривень. Єдиного податку малий бізнес області сплатив 747,8 млн гривень. У трійку лідерів також входить плата за землю, якої надійшло до бюджетів громад 747,4 млн гривень.

Податкова служба області вдячна всім платникам за сумлінність та партнерську позицію, адже надійна та своєчасна сплата податків – основа стабільного функціонування громад.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області





