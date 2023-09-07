19:03 | 7.09.2023
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Сергій Зюбаненко призначив нових чотирьох керівників відділів поліції

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Керівників чотирьох відділів та відділень поліції призначив начальник ГУНП в Тернопільсьскій області Сергій Зюбаненко. Усі очільники тимчасово виконуватимуть покладені на них обов’язки.

6 вересня керівником відділення поліції №1 м.Тернопіль Сергій Зюбаненко призначив Степана Василечка.

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Відділ поліції №1 м. Бережани очолив Сергій Гаврилюк.

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Юрій Кунька відповідатиме за діяльність відділення поліції №1 м. Борщів Чортківського РВП.

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Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника відділення поліції №2 м. Бучач Чортківського РВП став Тарас Стець.

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Сергій Зюбаненко зазначив, що всі призначені ним керівники – досвідчені працівники поліції, які знають свою роботу і вміють організувати особовий склад.

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