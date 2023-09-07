Сергій Зюбаненко призначив нових чотирьох керівників відділів поліції

Керівників чотирьох відділів та відділень поліції призначив начальник ГУНП в Тернопільсьскій області Сергій Зюбаненко. Усі очільники тимчасово виконуватимуть покладені на них обов’язки.

6 вересня керівником відділення поліції №1 м.Тернопіль Сергій Зюбаненко призначив Степана Василечка.

Відділ поліції №1 м. Бережани очолив Сергій Гаврилюк.

Юрій Кунька відповідатиме за діяльність відділення поліції №1 м. Борщів Чортківського РВП.

Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника відділення поліції №2 м. Бучач Чортківського РВП став Тарас Стець.

Сергій Зюбаненко зазначив, що всі призначені ним керівники – досвідчені працівники поліції, які знають свою роботу і вміють організувати особовий склад.