Сергій Зюбаненко призначив нових чотирьох керівників відділів поліції
Керівників чотирьох відділів та відділень поліції призначив начальник ГУНП в Тернопільсьскій області Сергій Зюбаненко. Усі очільники тимчасово виконуватимуть покладені на них обов’язки.
6 вересня керівником відділення поліції №1 м.Тернопіль Сергій Зюбаненко призначив Степана Василечка.
Відділ поліції №1 м. Бережани очолив Сергій Гаврилюк.
Юрій Кунька відповідатиме за діяльність відділення поліції №1 м. Борщів Чортківського РВП.
Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника відділення поліції №2 м. Бучач Чортківського РВП став Тарас Стець.
Сергій Зюбаненко зазначив, що всі призначені ним керівники – досвідчені працівники поліції, які знають свою роботу і вміють організувати особовий склад.