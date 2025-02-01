За незалежність України віддав своє життя Віталій Запухляк з Тернопільщини

Поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини віддав життя за цілісність і незалежність держави кулеметник 1 єгерського відділення 2 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону, відданий присязі на вірність українському народу солдат Віталій ЗАПУХЛЯК, житель міста Монастириська Монастириської міської територіальної громади, повідомляє міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям з приводу загибелі Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають !

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ !

Відповідно до розпорядження міського голоси 1-3 лютого в Монастириській громаді оголошено днями жалоби.

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