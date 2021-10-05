14:26 | 5.10.2021
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Лінія магазинів EVA передала в Тернопільську лікарню лампу, що рятує немовлят від жовтяниці

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Лінія магазинів «EVA» спільно з Благодійним фондом «Коло» передали дві нові, сучасні лампи фототерапії у відділення патології новонароджених дітей Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. 

«Жовтяниця дуже небезпечна, позаяк уражає нервову систему і потім дитина стає інвалідом.  Тому використання лампи є ключовою складовою лікування новонароджених. Наш неонатальний центр Тернопільської обласної дитячої лікарні щороку госпіталізує близько 700 дітей з різними ступенями важкості жовтяниці. Відповідно лампи є дуже необхідні у їхньому порятунку», – зауважила куратор неонатального центру, професор Галина Павлишин. 

За її словами, фототерапія, безумовно, є найбільш ефективним методом зниження рівня білірубіну у новонароджених з неонатальною жовтяницею. Своєчасна і правильно проведена фототерапія знижує потребу в замінному переливанні крові до 4% та зменшує вірогідність розвитку ускладнень неонатальної жовтяниці.

«Ми щиро дякуємо Лінії магазинів «ЕVА» та благодійному фонду «Коло», які разом долучилися та допомагають новонародженим немовлятам, які потребують лікування за допомогою фототерапії», каже Галина Павлишин. 

Лікарі не приховують емоцій радості, кажуть, що мали лампи, проте вони періодично виходять з ладу, «зношуються». Тому потреба у нових завше стоїть гостро. Так само радіють батьки діток, які перебувають у неонатальному центрі. Адже вже переконалися у ефективності застосування ламп.  

«Лампа – це дуже хороша річ. Завдяки ній зменшується рівень росту білірубіну. У нас, наприклад, була проблема з цим. Показник був дуже високим. Я на власному досвіді пересвідчилася, як лампа рятувала мою Марічку»,ділиться Галина Гулька, мама дівчинки, яка нещодавно проходила курс фототерапії у неонатальному центрі.

Кошти на закупівлю пристрою було зібрано в рамках благодійної акції. Кожен, хто у період з 26 травня до 3 червня 2021 року включно придбав підгузки ТМ JOY у роздрібних або інтернет-магазині EVA, став добродійником. 1 гривня з продажу кожної пачки продукту перераховувалася до БФ «КОЛО» на придбання лампи фототерапії для новонароджених. Акція організовувалася до Міжнародного дня захисту дітей і була покликана привернути увагу до прав та безпеки наймолодших громадян України.



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