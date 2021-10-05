Лінія магазинів «EVA» спільно з Благодійним фондом «Коло» передали дві нові, сучасні лампи фототерапії у відділення патології новонароджених дітей Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

«Жовтяниця дуже небезпечна, позаяк уражає нервову систему і потім дитина стає інвалідом. Тому використання лампи є ключовою складовою лікування новонароджених. Наш неонатальний центр Тернопільської обласної дитячої лікарні щороку госпіталізує близько 700 дітей з різними ступенями важкості жовтяниці. Відповідно лампи є дуже необхідні у їхньому порятунку», – зауважила куратор неонатального центру, професор Галина Павлишин.

За її словами, фототерапія, безумовно, є найбільш ефективним методом зниження рівня білірубіну у новонароджених з неонатальною жовтяницею. Своєчасна і правильно проведена фототерапія знижує потребу в замінному переливанні крові до 4% та зменшує вірогідність розвитку ускладнень неонатальної жовтяниці.

«Ми щиро дякуємо Лінії магазинів «ЕVА» та благодійному фонду «Коло», які разом долучилися та допомагають новонародженим немовлятам, які потребують лікування за допомогою фототерапії», – каже Галина Павлишин.

Лікарі не приховують емоцій радості, кажуть, що мали лампи, проте вони періодично виходять з ладу, «зношуються». Тому потреба у нових завше стоїть гостро. Так само радіють батьки діток, які перебувають у неонатальному центрі. Адже вже переконалися у ефективності застосування ламп.

«Лампа – це дуже хороша річ. Завдяки ній зменшується рівень росту білірубіну. У нас, наприклад, була проблема з цим. Показник був дуже високим. Я на власному досвіді пересвідчилася, як лампа рятувала мою Марічку», – ділиться Галина Гулька, мама дівчинки, яка нещодавно проходила курс фототерапії у неонатальному центрі.

Кошти на закупівлю пристрою було зібрано в рамках благодійної акції. Кожен, хто у період з 26 травня до 3 червня 2021 року включно придбав підгузки ТМ JOY у роздрібних або інтернет-магазині EVA, став добродійником. 1 гривня з продажу кожної пачки продукту перераховувалася до БФ «КОЛО» на придбання лампи фототерапії для новонароджених. Акція організовувалася до Міжнародного дня захисту дітей і була покликана привернути увагу до прав та безпеки наймолодших громадян України.





