Майже два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Назар Кріль з Тернополя

Пішов до лав небесних захисників, наш земляк Кріль Назар Юрійович. Повідомляє тернопільська міська рада.

Герой загинув на 30-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року.

Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя.

Назар був справжнім воїном – відважним, самовідданим, готовим на все заради України. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!