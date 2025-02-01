23:31 | 1.02.2025
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Пантеон Героїв 

Майже два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Назар Кріль з Тернополя

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Пішов до лав небесних захисників, наш земляк Кріль Назар Юрійович. Повідомляє тернопільська міська рада.

Герой загинув на 30-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року.

Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя.
Назар був справжнім воїном – відважним, самовідданим, готовим на все заради України. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.
Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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