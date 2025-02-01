Майже два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Назар Кріль з Тернополя
Пішов до лав небесних захисників, наш земляк Кріль Назар Юрійович. Повідомляє тернопільська міська рада.
Герой загинув на 30-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року.
Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя.
Назар був справжнім воїном – відважним, самовідданим, готовим на все заради України. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.
Вічна та світла пам’ять захиснику України!