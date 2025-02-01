У Рівному на території ТЦК стався вибух, є постраждалі

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. Спецслужби ДСНС та поліція вже на місці.

Про це з місця події інформує кореспондент Район.Рівне.

Інцидент стався 1 лютого орієнтовно о 16:20. Також на місце прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна.

Попередньо є постраждалі. Деталі згодом.

Станом на 17:00. Навколо місця вибуху в Рівному обмежили рух і доступ для всіх.

Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.