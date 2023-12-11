Чергова страшна звістка на Тернопільщині – у лікарні помер воїн Василь Стецій

Чергова страшна звістка пронизливим болем та скорботою сколихнула Білобожницьку громаду Чортківського району, вкотре нагадуючи про безжалісність жахливої війни. Повідомляють у громаді.

10 грудня, перебуваючи на лікуванні, наш земний світ покинув житель с. Буданів, стрілець військової частини А0998 СТЕЦІЙ Василь Романович (30.11.1986 р. н.).

Висловлюємо щирі співчуття матері, двом братам з сім’ями, один з яких зараз також несе військову службу, всім родичам і близьким воїна та спільно розділяємо гіркий біль непоправної втрати.

Сьогодні, 11 грудня, о 15:30 год. відбудеться зустріч померлого воїна в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла, м. Чортків.

Після цього воїна траурним кортежем доставлять в рідну домівку в с. Буданів, де відбудеться панахида.