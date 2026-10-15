Звільнений із російського полону Сергій Бойчук із Великих Дедеркал зняв фото з Алеї Надії

Житель Великих Дедеркал Сергій Бойчук, якого 24 серпня 2026 року звільнили з російського полону під час спеціального обміну, зняв свою світлину з Алеї Надії. Про це повідомили у Великодедеркальській громаді.

Із поверненням захисника привітав голова громади Юрій Панасюк. Він подякував Сергієві за мужність, незламність, відданість українському народові та захист України. На знак вдячності за службу військовому вручили подяку.

До привітань долучився благочинний Шумського благочиння Православної церкви України Миколай Бабій. Він подарував Сергієві ікону святого цілителя Пантелеймона та побажав міцного здоров’я, душевного спокою й Божої опіки.

У громаді зазначили, що повернення земляка стало радісною подією для місцевих жителів. Його світлина на Алеї Надії нагадувала про невідомість і тривожне очікування рідних.

Водночас у громаді продовжують чекати на повернення українських захисників і захисниць, які досі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.