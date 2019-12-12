Талановита тернополянка Роксолана Муха перетворює папір на пишні квіткові сади

Уміла тернополянка Роксолана Муха не вибирає в магазині листівки у подарунок, адже виготовляє їх своїми руками на будь-який смак.

На дизайнерському папері дівчина малює різноманітні візерунки – переважно квіткові орнаменти. Потім за допомогою спеціального ножика, схожого на скальпель, умілиця акуратною вирізує фігурки. Багато листівок дівчини мають ЗД-форму. Зробити їх досить, прикріпивши до листка окремо вирізані деталі.

Як розповіла талановита тернополянка, виготовленням листівок займається вже понад шість років, тож за цей період встигла збагатити друзів та рідних багатьма квітково-паперовими рукотворами.

— У Тернополі неважко придбати дизайнерський папір. А більше матеріалів, окрім ножичка та деяких скріплюючих елементів, не потрібно. Декому з товаришок вирізання орнаментів на папері видається складним завданням. Насправді, будь-яка справа, навіть нелегка, може йти в задоволення, коли подобається цим займатися. Наприклад, вирізування, справді, потребує зусиль. Різати потрібно старанно, аби витинанка вийшла рівною. До того ж часом силу треба прикладати, через що на руках деколи залишаються натертості від ножика. Та коли набити руку на витинанні, ці недоліки роботи будуть здаватися дрібницями. Ідеї для витинання вишукую постійно. Часом побачу в мережі Інтернет якісь квіткові орнаменти і вже роздумую, як ото їх в майбутньому розташувати на папері. На жаль, сама не художниця, тож форми витинанок переважно запозичую. Однак завше додаю до роботи якусь цікавинку від себе, аби витвір виглядав оригінально, — зазначила умілиця.

Пані Роксолана підмітила, що витинання для неї – найулюбленіше хобі. Адже дівчина займається ще й аміґурумі – в’язанням маленьких м’яких звірят. Умілиці приємно тримати в руках папір і уявляти, як нова листівка в майбутньому займе законне місце на поличці красивих дрібничок в кімнаті подруги, сина чи колеги.

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