На Лановеччині посеред лісу працюватиме Резиденція Святого Миколая

Уже другий рік поспіль на Лановеччині працюватиме Резиденція Святого Миколая. Але вперше цього року вона буде розташована посеред лісу – на території Лановецького районного комунального підприємства “Оздоровчий табір “Лісова казка”.

Про її облаштування та організацію проведення святкових заходів йшлось на нараді у першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Батожного за участю голови районної ради Руслани Кушнір, заступника голови райдержадміністрації Володимира Кравчука, керівників структурних підрозділів РДА, представників ЗМІ та громадської ради при райдержадміністрації.

Начальник відділу культури районної державної адміністрації Марія Коб”юк проінформувала присутніх про підготовчі роботи щодо декорування території.

Попередньо узгоджено графіки організованого підвозу дітей, розважальна програма.

Учасники наради запросили до співпраці міську та сільські ради, адже Свято Миколая – це свято дитинства, мрій та подарунків.

“Хотілось би акумулювати усі сили задля того, щоб проведення Резиденції Святого Миколая стало і доброю традицією для нашого району і родзинкою краю”, – підкреслив Олександр Батожний.