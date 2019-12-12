Сімейний клуб «Промінчики» запрошує дітей на новорічне свято

Свято на порозі,

Новий рік уже в дорозі!

Радість і веселий сміх,

він несе для нас усіх!

29-30 грудня сімейний клуб «Промінчики» запрошує дітей від 2 до 8 років на новорічне свято.

Новорічне свято в “Промінчиках” – це

– море веселощів і незабутні враження, білосніжне паперове шоу і неймовірні дива

– окремі сценарії для різних вікових категорій, що враховують вікові особливості дітей

– активна участь кожної дитини у всіх іграх та конкурсах (лише 10-15 дітей на святі)

– смачне пригощання на завершення свята

– оригінальні новорічні еко-подарунки, яких не знайдете в жодному магазині.

На малят від 2-х до 4-х років чекають веселі мишенята у інтерактивній виставі “Новорічні пригоди в Мишляндії”. Малята допомагатимуть мишенятам готуватися до новорічного балу у королівському палаці, а потім разом з мишенятами будуть гратися і танцювати на балу. Тож готуйте мишачі вушка і хвостики для своїх діток))

Дітей віком 4-6 і 6-8 років зустрінуть принцеса Ельза і сніговик Олаф у надзвичайно ніжному, доброму і одночасно веселому святі «Розтопи холодне серце».

Подаруйте своїй дитині чарівну новорічну казку – запишіть її на свято в «Промінчики»!

Щоб забронювати місце на святі, телефонуйте 067-353-1432 з 9.00 до 20.00.