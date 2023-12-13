“Буде перемога, якщо триматися купи”: ветеран війни з Тернополя, який волонтерить

Тернополянин Тарас Євтіхов — ветеран російсько-української війни. Впродовж 20 місяців захищав Україну на фронті. Каже, коли був військовослужбовцем, організовував допомогу та збори грошей для свого підрозділу. Після того, як демобілізувався, продовжив тримати зв’язок з військом та допомагати українським бійцям. Зараз Тарас збирає гроші на пошиття зимових курток для захисників.

“Почалася війна, на другий день до мене подзвонили з військкомату, сказали: “Чи знаєте ви, що відбулося?”. Я сказав, що знаю. Офіцер з військкомату каже, що треба з’явитися. Я відповів: “Добре”. Зібрав речі і поїхав. Пам’ятаю, минулого року зустрічав Новий рік та Різдво в Бахмуті. Ще тоді він мав вигляд міста”, — розповів чоловік.

Тарас Євтіхов. Фото: Тарас Євтіхов

Тарас каже, спочатку збирав допомогу та організовував збори для свого підрозділу.

“Я в першу чергу все організовував для свого підрозділу, тому що в нас буквально нічого не було, ні генераторів, абсолютно нічого. Потім, коли я побачив, що мій підрозділ забезпечений всім і від мене особливо нічого не залежить, що вище голови не стрибнеш, я вже почав допомагати і своїм побратимам із інших підрозділів, з інших бригад”.

Волонтер розповів, як організовує збори.

“Збори в нас відбуваються доволі просто: все, що потрібно, оголошую у відео сторісах і письмових сторісах: кому треба, куди буде їхати, чи особисто для мого підрозділу, чи козакам із дружніх підрозділів. І вже люди відгукуються”.

Волонтер відправляє посилку бійцям. Фото: Суспільне Тернопіль

За його словами, волонтерство займає весь його час.

“Відколи я вдома, то буває увесь день. Зранку прокинувся, з людьми списався, домовився про зустріч, взяв джип і поїхав”.

Тарас Євтіхов. Фото: Тарас Євтіхов

Зараз Тарас допомагає бійцям 63 окремої механізованої бригади та 15 мобільного прикордонного загону “Сталевий Кордон”.

“Зараз збирати допомогу стало суттєво важче бо, по-перше, фронт великий, війська дуже багато. На початку війни люди допомагали, бо в кожного в сім’ї не кожен пішов воювати, а зараз багато сімей, де один, або двоє-троє воюють. І, звичайно, що вони, в першу чергу, будуть своїм хлопцям допомагати. І це правильно. Але нічого в тому страшного немає абсолютно. Добре, що є такі файні сім’ї і люди, що нам допомагають. Все одно, що планується зібрати, все збирається”.

Один з бійців, кому допомагає Тарас, — Василь із позивним “Ваха”.

Військовослужбовець на позивний “Ваха”. Фото: Боєць із позивним “Ваха”

Зараз він воює на харківському напрямку.

“Ми знайомі з Тарасом уже декілька років. Познайомилися у Тернополі ще до повномасштабного вторгнення. Зараз ми почали більше спілкуватися і підтримувати один одного. Хочу подякувати Тарасу за допомогу не тільки матеріальну, але й моральну.”

Суспільне