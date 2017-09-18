Негода наробила біди у Чорткові (фото)

Сьогодні відбулось позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням секретаря міської ради Ярослава Дзиндри.

Необхідність проведення позачергового засідання спричинене численними зверненнями громадян щодо надання допомоги по усуненню наслідків негоди. Всього до міської влади звернулось 64 постраждалих особи.

На порядку денному розглянуто питання про поповнення матеріального резерву міської ради будівельними матеріалами згідно “Програми захисту населення і території м. Чорткова від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік”.

Начальнику Чортківського КПП Віталію Царику дано доручення провести інспекцію з благоустрою міста (перевірити та виявити небезпечні ділянки та дерева, що знаходяться в аварійному стані).

У результаті обговорення комісія вирішила відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” поповнити матеріальний резерв міської ради будівельними матеріалами, а саме: шифер 8-ми хвильовий 1,75 на 1,13 , гусаки (коньки), цвяхи шиферні, металочерепиця.

Для оперативного реагування та усунення наслідків негоди, терміново створена робоча комісія до складу якої увійшли: секретар міської ради Ярослав Дзиндра, заступник міського голови Роман Тимофій, начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради Володимир Юрків, завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Віталій Фик, начальник Чортківського КПП Віталій Царик, заступник начальника ДПРЧ-6 Управління ДСНС України у Тернопільській області Ярослав Сміхун.

Раптовий буревій з сильним дощем та блискавкою, здійнявся у Чорткові близько дев’ятої години вечора. Внаслідок стихії пошкоджені дахи будинків (в окремих випадках дах знесено повністю), побиті вікна, повалені дерева, обірвані повітряні електромережі. Негода тривала недовго, проте встигла наробити багато біди.

Найскладніша ситуація по вул. Гранична, О. Кобилянської, Сагайдачного. Найбільших збитків (за попередніми підрахунками сума збитків складає близько 1,5 млн. грн.) понесло ПП Гольський світ компані”.

Протягом дня у Чорткові проходять відновлювальні роботи. Місто розчищають від завалу дерев та гілок, якими завалені практично всі вулиці.