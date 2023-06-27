Ворожі обстріли обірвали молоде життя Героя Олега Осолінського з Тернопільщини

Ворожі обстріли обірвали молоде життя ще одного нашого Героя. 29-річний мешканець с. Чумалі Олег Осолінський загинув від ран, отриманих під час штурму ворожої позиції поблизу Макарівки Донецької області 22 червня. Про це повідомляє голова Збаразької громади Роман Полікровський.

Стрілець-санітар взводу морської піхоти роти морської піхоти в/ч А2613 прослужив лише трохи більше місяця…

У серцях земляків він назавжди залишиться мужнім захисником, який щиро любив свою Батьківщину.

Мешканці Збаразької громади розділяють невимовний біль матері і усієї родини, близьких і друзів загиблого.

Вічна слава Герою!

Зустрічатимемо нашого воїна завтра, 28 червня, у сквері Героїв, що у Збаражі, о 12 годині.

Після заупокійної молитви траурний кортеж попрямує до рідної оселі Олега Осолінського у селі Чумалі, де відбудеться чин парастасу.

Похорон – наступного дня, 29 червня, об 11 годині