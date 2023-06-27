19:09 | 27.06.2023
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Ворожі обстріли обірвали молоде життя Героя Олега Осолінського з Тернопільщини

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Ворожі обстріли обірвали молоде життя ще одного нашого Героя. 29-річний мешканець с. Чумалі Олег Осолінський загинув від ран, отриманих під час штурму ворожої позиції поблизу Макарівки Донецької області 22 червня. Про це повідомляє голова Збаразької громади Роман Полікровський.

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У серцях земляків він назавжди залишиться мужнім захисником, який щиро любив свою Батьківщину.
Мешканці Збаразької громади розділяють невимовний біль матері і усієї родини, близьких і друзів загиблого.
Вічна слава Герою!
Зустрічатимемо нашого воїна завтра, 28 червня, у сквері Героїв, що у Збаражі, о 12 годині.
Після заупокійної молитви траурний кортеж попрямує до рідної оселі Олега Осолінського у селі Чумалі, де відбудеться чин парастасу.
Похорон – наступного дня, 29 червня, об 11 годині

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