Учора Тернопільщину, та й не лише, сколихнула резонансна інформація про затримання на хабарі голови обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

За даними Національного антикорупційного агентства, чиновники вимагали відкати у 5-10% від багатомільйонних підрядів. Їх затримали при отриманні останнього третього траншу у 600 тис. грн, загалом їхній апетит складав 1,8 млн грн.

Та за самим фактом затримання, який активно обговорюють жителі Тернопільщини в соцмережах, в тіні опинилося не відразу очевидне – ці чиновники завдали збитків не якомусь підприємцю-волонтеру, а кожному з нас. Так, шановні, вас обікрали.

І вкрали не лише кошти. Вкрали перспективи.

Тому чимало наших земляків або злидарюють, або змушені покидати сім’ю, рідну домівку і їхати на заробітки.

Не так давно на хабарі у 5 тис доларів погорів ще один високопосадовець, заступник голови ГУ ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій. Кошти він також вимагав за те, щоб усунути перешкоди для підприємця. Вдумайтеся! Посадовці, які б мали забезпечувати процвітання області (за це їм платять захмарні як для середньостатистичної в області зарплати), навпаки самі ж створюють перешкоди бізнесу, щоб потім на цьому нажитися.

Обурливо? То ось вам ще одна страшна правда – і на згаданих 1,8 млн грн хабара, і на 5 тис. доларів хабара (і на багато інших, про які широкий загал так і не дізнається) кошти збиралися з наших кишень.

Далі пояснимо, як саме це виглядає. Але насамперед про те, які проблеми це створює для жителів Тернопільщини.

Перша і найголовніша – ми за все переплачуємо. Чому? Та тому що не може коштувати ремонт кілометра дороги стільки, скільки він реально коштує, коли на цьому ремонті ще хоче нажитися купа дармоїдів. І якщо підприємець змушений для отримання підряду ще потім неодноразово «відкашляти» за замовлення, то звісно, що у вартість робіт він закладає і матеріальний інтерес чиновників. І за цю роздуту ціну платимо ми.

Так і з’являються яйця для ЗСУ за скандально ціною у 17 грн за штуку. Не тому, що фермер вирішив зухвало заробити на армії. А тому, що апетити окремих посадовців стрімко зростають і близяться до Іnfinity.

Бо чиновникам мало, що вони роздули штати органів самоврядування і повлаштовували на «хлібні» посади своїх родичів, товаришів, однопартійців. Потрібність і ефективність багатьох комунальних установ відверто сумнівна, створюють їх не за потребою вирішити проблему громади, а навпаки – вирішити проблему конкретного безробітного з числа родичів чи знайомих конкретного чиновника.

Ось тільки годування таких дармоїдів лягає на плечі платників податків. Іншими словами, податки жителів Тернопільщини йдуть не на вирішення їхніх проблем і покращення добробуту, а на покращення добробуту окремих чиновників. Ціною жителів нашого краю. Тому грошей на вирішення наболілих проблем постійно не вистачає. Вітаємо, замість умовної нової дороги до селища чи купівлі нового комунального транспорту ви оплатили безтурботне життя якомусь дармоїду.

Так, ми усі платимо чималі кошти за те, чого не потребуємо. Ми, самі того не бажаючи, фінансуємо хабарників, злодюг і дармоїдів. І не лише платимо їм зарплати, а ще й втамовуємо їхні захцянки, вартість яких щоразу зростає.

Частково цю наростаючу проблему в Україні почали вирішувати реформою місцевого самоврядування, скоротивши кількість райрад та райдержадміністрацій. Однак і вона не дає відповідей на всі запитання. І ключове з них – навіщо нам стільки чиновників? Причому не просто чиновників, а чиновників-шкідників.

Яким словом назвати таких людей? Жодне з ввічливих на думку не спадає. Чомусь саме невічливі якнайкраще характеризують сутність наших чиновників. На жаль, в цивілізованому суспільстві називати речі своїми іменами вважається неполіткоректним, тому в щоденному побуті чи офіційних повідомленнях використовують зовсім іншу лексику. Скажімо, на умовному молитовному сніданку в сусідній області чиновник не представиться як «ниций засранець» чи «рідкісна сволота», а помпезно – як «голова облради». Тільки як в’яжеться така посада з створенням перешкод для бізнесу, вимаганням відкатів?

Проблема друга – безперспективність регіону, в якому господарюють такі чиновники. Адекватний бізнес не прийде туди, де йому створюють перешкоди. Адекватний бізнес не прийде туди, де його хочуть «доїти» чиновники, де від інвестора вимагають 50%.

А отже не буде нових робочих місць, не буде достойних зарплат, не буде розвитку. На обрії – занепад регіону.

Маячню про туристичний магніт у вигляді «Водної арени» можна розповідати своїм підлеглим чи журналістам, які мають написати про це проплачені матеріали. Але до туристичного буму це аж ніяк не призводить. Очевидно, що мільйони гривень витрачені неефективно. А це власне наші з вами кошти, сплачені у вигляді податків.

Хто з вас при потребі замінити в хаті вікна на енергоефективні, натомість купить золотий унітаз «за всі гроші». Погодьтесь, рішення придбати золотий унітаз, коли у вас зимою дме з рам, є цілковито безглуздим. Єдиний інтерес у проектах штибу «золотий унітаз» – це «розпилювання» коштів, як це сталося з «Водною ареною». Цей об’єкт рясніє кримінальними провадженнями. Він дійсно виявився магнітом. Тільки не для туристів, а для ласих на грошву чиновників.

Проблема третя – відсутність світла в кінці тунелю. Вчорашнє затримання кидає тінь на усю вертикаль влади. У відео, яке учора оприлюднило НАБУ, проглядається підтекст, що вирішувати проблемне питання затримані заступники голови ТОВА не могли без узгодження зі своїм шефом. Наразі у Володимира Труша провели обшуки, вилучили телефон, але не затримали.

Та найбільш показово, що в обладміністрації навіть не прокоментували резонансне затримання, яке сколихнуло жителів Тернопільщини. Керівник ТОВА Володимир Труш, якого ми утримуємо своїм коштом, просто не повважав за потрібне пояснювати, що ж таке відбувається у довіреній йому структурі.

Після вчорашніх подій логічною була б відставка Труша. Чи може хтось свято вірить, що вимагання хабара – це випадковий одиночний випадок? Або що підлеглі можуть прокручувати такі схеми без участі свого керівника? Громадськість очікує, що на резонансний корупційний скандал із звинуваченням в хабарництві найвищих посадовців краю відреагує і президент Володимир Зеленський. Раз Україна переконує світову спільноту, що ми максимально боремося з корупціонерами і обіцяємо надану світом матеріальну допомогу не використати «як завжди», то кадрові зміни в області – неминучі.

Ось тільки навряд чи це щось істотно змінить для жителів Тернопільщини. Нові головки-сопелі та їх аналоги, які зараз включаться у боротьбу за ласу посаду, не є носіями тих цінностей, які б давали надії на викорінення вище перелічених проблем. А від того, що умовного «свободівця» замінять на «хлібній» посаді іншим дармоїдом, для платників податків нічого не зміниться.

Тому радіти потенційній відставці Труша і перерозподілу сил в облраді після потенційного відсторонення з посади Головка пересічним жителям області наразі немає підстав. Поки не викорінити діючу систему і підходи, для нас з вами нічого не змінюється.

Більше того, не варто виключати і найпесимістичніший сценарій, коли усі вкрадені мільйони зроблять свою справу. І тоді громадськість раптом дізнається, що перелічені вище персонажі працювали і працюють виключно з думкою про Україну, а підступні правоохороні органи тільки те й роблять, що виконують завдання кремля щодо дискредитації їхніх трудових здобутків. Що, не відчуваєте насправді тих здобутків? Ніколи їх не бачили? Бо, може, їх насправді і не має. Ось тільки ми з вами щоразу платимо так, наче ці здобутки – максимальні. «Доколє»?!!