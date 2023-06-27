Жодна толерантність до таких злочинів, – Володимир Труш про справу Михайла Головка та його екс-заступників

Сьогодні під час Ради оборони Тернопільщини очільник області Володимир Труш розповів, що працівники адміністрації сприяли проведенню слідчих дій, які відбувалися вчора у Білому домі. Нагадаємо, вчора зранку, 26 червня, НАБУ провело обшуки у приміщенні Тернопільської обласної ради. Голову обласної ради Михайла Головка та двох екс-заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука, – затримали.

Також сьогодні працівники адміністрації надали ряд документів, які були затребувані працівниками НАБУ.

Жодна толерантність до таких злочинів, які вчора ви бачили. Ще нема вироків судів. Ми не можемо це коментувати. Але не важливо чи ти волонтер, чи ти держслужбовець, посадова особа. Ми повністю сприяємо НАБУ та слідчим по викриттю таких людей.

Водимир Труш дякує працівникам НАБУ, за досить толернтні та спокійні слідчі дії, які були проведені. Претензій до них посадовець жодних не має. Також очільник області запевнив, що не причетний до схеми вимагання грошей.

Якби я мав відношення до цієї справи, я б не стояв тут, – наголосив Володимир Труш.





