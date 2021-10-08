16:01 | 8.10.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Вночі у Тернополі можливий мороз: що чекати від погоди цих вихідних розповіли в гідрометцентрі

tata 0 Views Прокоментуй!
Прохолодний антициклон продовжує зберігати свої позиції на території Тернопілля.

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, сьогодні вдень, 8 жовтня, температура буде невисокою: від 8 до 13° тепла. 

За прогнозом синоптиків, вночі 9 та 10 жовтня очікують від 2° морозу до 3° тепла. Вдень на вихідних повітря прогріється до 7-12° тепла.

Опадів найближчими днями у Тернопільській області не передбачають.

Нагадаємо, що повернення дощів в Україні очікують на Покрову.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *