Вночі у Тернополі можливий мороз: що чекати від погоди цих вихідних розповіли в гідрометцентрі

Прохолодний антициклон продовжує зберігати свої позиції на території Тернопілля.

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, сьогодні вдень, 8 жовтня, температура буде невисокою: від 8 до 13° тепла.

За прогнозом синоптиків, вночі 9 та 10 жовтня очікують від 2° морозу до 3° тепла. Вдень на вихідних повітря прогріється до 7-12° тепла.

Опадів найближчими днями у Тернопільській області не передбачають.

Нагадаємо, що повернення дощів в Україні очікують на Покрову.