11-річний Тарас Левунь із Тернополя вирощує екзотичні рослини

Незважаючи на свій досить юний вік, екзотичні рослини Тарас вирощує на балконі їхньої затишної міської квартири вже кілька років. Лимонне дерево живе в Тараса четверту осінь. Як доглядати за лимоном, хлопець спочатку читав у Інтернеті. Тепер, каже, досвід росте разом із деревцем.

– Лимон заплодоносив того ж року, як тільки ми його придбали, – розповідає Тарас Левунь, який навчається у шостому класі десятої тернопільської школи. – Він уже був щеплений, тож і дав урожай. Якщо ж цитрус вирощувати з кісточки, то усю енергію він забиратиме для росту. Відповідно, отримаємо високе дерево, але без плодів. Щоб воно зародило, треба прищепити до нього гілочку з лимонного дерева, що плодоносить.

Цвісти лимон починає навесні. Його білі квіти пахнуть просто неймовірно! Приємний аромат має і листя рослини, особливо, якщо його потерти в руках. Важливо знати, що на одну квітку має припадати 10-15 листочків. Якщо їх менше, то цвіт можна сміливо обривати. Зі свого деревця Тарас збирає по шість-вісім плодів. До речі, достигають вони неодночасно. Буває, що на дереві є і цвіт, і зав’язі, і зелені та жовті плоди.

– Лимон у догляді простий, – каже юний природолюб. – Лише треба пам’ятати, що він краще росте у напівзатіненому місці і любить прохолоду. Тож наш засклений балкон узимку – саме те, чого бажає цитрусове дерево. Тільки треба берегти його від протягів. У вечірній час, оскільки цієї пори день коротший, не завадить подбати про освітлення за допомогою лампи. Слід також знати, що лимон не любить, аби горщик, у якому він росте, повертали у різні боки. Не подобається рослині й те, коли переносять її з одного місця в інше. Особливо взимку. Наприклад, якщо переселити дерево з балкона у теплу кімнату, то воно зіб’ється з пантелику і може скинути листя або ж почне квітнути. Тому таких різких перепадів температури краще уникати.

Поливати лимон хлопець радить тоді, коли верхній шар ґрунту уже пересихає. Взимку двічі на тиждень він обприскує рослину відстояною водою, влітку робить це частіше. Раз у місяць влаштовує для крони теплий душ. Крім того, лимон ще й потребує підживлення. Це можна зробити або спеціальним добривом, яке продають у магазині, або ж приготувати його власноруч: розчинити у воді деревний попіл із розрахунку склянка попелу на десять літрів води. Добре зарекомендувала себе підгодівля рослини настояною на траві водою.

– Якщо дотримуватися таких простих правил, то лимон неодмінно віддячить за це, – переконливо каже Тарас. – Цього року цитрусове дерево порадувало нас своїм урожаєм: вага одного плода сягнула майже пів кілограма, а довжина – близько десяти сантиметрів. До того ж, у домашніх лимонів, на відміну від тих, які продають на ринку та в магазині, особливий смак: вони смачніші і соковитіші.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”